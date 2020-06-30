端午連假國道5號創下連續32小時時速低於40公里的紀錄，宜蘭市長、高鐵延伸宜蘭促進會會長江聰淵29日指出，塞車嚴重情形是前所未有，交通部規畫路廊往北偏10公里，減少對環境的衝擊，盼高鐵延伸宜蘭在年底送一階段環評，並盡快施作。

江聰淵表示，不少民眾出遊會以宜花東地區為首選，國5雪隧塞車嚴重，與蘇花改全線通車等因素有關，國5塞車影響不只宜蘭，還有花蓮、北市、新北，高鐵延伸到宜蘭後，可減少塞車時所造成的汙染。

江聰淵指出，現在高鐵路廊交通部打算往北偏10公里，對翡翠水庫的水質不會有很大的衝擊，中央在推動高鐵延伸案時，一定不能延宕，也盼柯市長可以支持；台灣要成為1日6小時的生活圈，最重要的一環就是高鐵延伸到宜蘭。

他表示，國道5號才是離翡翠水庫水源區最近的一條路，如果可以把民眾的車輛移往搭乘綠色運輸，就能減少國5的使用量，降低環境的衝擊，而高鐵延伸到宜蘭是「現在不做，以後一定會後悔。」

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(中時電子報)