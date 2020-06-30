美股消息面：

1.周一美元微升，尾盤美元指數漲0.08%，報97.56。投資人在季底調整部位，並在美國某些州的新冠肺炎新增病例激增與經濟數據改善這兩大多空因素之間權衡輕重。即將在周四公布的美國6月非農就業報告，亦是投資人調整部位的原因之一。美元兌日圓漲0.45%，報107.69日圓。

2.歐州與亞州最新公布的經濟數據報喜，以及美股強勁反彈，緩解了投資人對疫情衝擊的擔憂，周一紐約期油收漲1.21美元或3.1%，為每桶39.70美元。倫敦布蘭特期油收漲69美分或1.7%，為每桶41.71美元。

3.全球新冠肺炎疫情持續升高仍為金價帶來支撐，周一紐約8月期金收漲0.1%，為每盎斯1781.20美元，仍守在上周創下的近8年新高附近。黃金價格可望連續第3個月收高，並創下逾4年來最大單季漲幅。

4.美國5月簽約待過戶成屋銷售指數（pending home sales index）較4月激升44.3%，創下自2001年展開調查以來的最大增幅，顯示在受到疫情衝擊後，美國房市或許已走出谷底。

(時報資訊)