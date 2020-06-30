中華電(2412)今(30)日早上舉行5G開台啟用典禮，總統蔡英文、交通部長林佳龍等人都將出席，而中華電信今日也將宣布由「五月天Mayday」擔任5G品牌代言人。

中華電今日啟用典禮將由中華電信董事長謝繼茂主持，中華電布局5G持續拓展「廣結盟」策略，結盟國內外跨領域，共同發展企業垂直領域應用，包括與三立集團合作「三立5GGO影視娛樂大躍進專案」、與台北市政府合作「5G體驗公車」、與勤崴科技合作「新北市與彰濱車聯網自駕車場域」、與台灣鐵路管理局合作「智慧交通軌道物聯網專案」與中磊(5388)合作「智慧電表-台電低壓AMI專案」、與中興保全合作「高雄智慧路燈專案」及與工業局、資策會合作「5G實證應用場域」；另外，國內多家指標性製造業者及大型教學醫院也將陸續導入中華電信5G企業專網，在產學研發上，與交大通訊服務與軟體研究中心、台科大及虎科大等學術機構合作。

中華電透過AR、VR、Al、AloT、Big Data及 Cloud等創新技術，結合5G高速率、低延遲、大連結的特性，發展出七大類、十三項垂直領域應用，涵蓋企業專網、AR企業應用、智慧交通、智慧救護/遠距照護、智慧巡檢、智慧三表、智慧影音串流應用,共創5G跨業整合黃金圈，以領先的技術與台灣各產業攜手加速5G創新應用智慧升級，為台灣在5G發展上盡最大心力。

中華電現階段已完成2000座5G基地台，涵蓋全台重要商圈、科學園區、近50所大學及室內人湖聚集點與交通樞鈕，全台22縣市皆有建設5G網路。

(時報資訊)