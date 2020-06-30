華紙（1905）今（30）日召開股東常會，通過2019年財報及虧損撥補案。董事長黃鯤雄對於去年營運虧損、表現未如預期向股東致歉，並表示今年將透過4措施強化營運績效，全力發展「無塑」食安產品、擴大產品應用，加速產品轉型以提升競爭力。

黃鯤雄指出，華紙今年將加速產品轉型、強化醫療、消毒用紙等產品，並持續優化生產效率、汰換低產能設備。同時，提前投資循環經濟，包括環保相關設施等再生事業，並導入數位化，利用人工智慧（AI）及物聯網（IoT）等智慧系統，強化公司經營管理。

華紙2019年合併營收206.89億元，年減13.88％。毛利率5.86％、營益率負1.85％，較前年轉虧。加上業外由盈轉虧，歸屬母公司稅後虧損2.45億元、每股虧損0.22元，均創近6年低點。今日股東常會通過虧損撥補案，決議不配發股利。

華紙表示，中美貿易紛爭使去年全球經濟成長動能明顯趨緩，局勢不確定性及匯率大幅波動等因素使市場觀望情緒濃厚，紙漿市場處於不斷累積庫存及去化庫存過程，衝擊紙漿價格及成本結構，整體呈現旺季不旺、需求疲弱狀況。

展望今年，受新冠肺炎疫情衝擊，全球經濟景氣及國際市場需求仍有諸多不確定性，但疫情也帶動華紙包括醫療用紙、醫療用紙品紙箱的需求，加上民眾減少出外活動「宅在家」帶動食品外送服務，食安用紙的發展可望加速。

黃鯤雄指出，華紙將持續精進產品品質，並加強對原料來源、價格及供應的穩定性，擴大產品應用市場及強化服務，提升市場競爭力。其中，因應全球限塑趨勢持續研發「無塑」食安產品，益利吸紙吸管去年底與國際品牌廠商合作，邁向國際打開能見度。

黃鯤雄表示，今年將再推出應用於食品容器、封裝的「益利咖」紙杯紙、「益利豐」紙封膜無塑食安用紙，提供一站式全紙回收紙容器解決方案。整杯飲料飲用完後，可實現食品容器無塑、能完全丟入紙類回收桶的目標。

(時報資訊)