為反對前總統府祕書長陳菊接任監察院長，國民黨立委日前突襲占領立法院議場，藍綠爆發衝突！此外，關於監察院存續與否，也成為各界關注重點！資深媒體人黃創夏認為，國民黨主席江啟臣要反敗為勝，還有一招，「國民黨立即提『廢監察院』修憲案！」，就看看民進黨61席立委要怎麼辦！

監察院存續與否，各界爭論不休！總統蔡英文曾表示，歡迎朝野政黨把各自的意見，提到立法院的修憲委員會共同討論。「只要朝野有共識，我們就一起來改革」。在修憲之前，蔡說監察權仍然應該要有效運作。即將成立的「國家人權委員會」，是新一屆監察院任務轉型的起點，她說期待新一屆的監察委員，能夠展現新的氣象，讓政府的治理更良善，也協助台灣的人權更進步。

黃創夏則在臉書表示，江啟臣要反敗為勝，還有一招，國民黨立即提「廢監察院」修憲案！他表示，就看看民進黨61席立委要怎麼辦！「不同意，是自打嘴巴！同意，則置陳菊於何地？」

(中時電子報)