前職棒球員、名球評「喇叭」潘忠韋去年因罹患急性白血病住院診治，今年3月下旬出院；6月間他到醫院進行化療，4日出院回家並在臉書報平安。原以為無事，不料又因高燒入院，直到昨天才又出院。

潘忠韋昨（29）日晚間在臉書PO文提到這次住院的經過表示，很多時候疾病不只不可理喻，也來得措手不及。面對病痛的折磨，再強壯的人都會有崩潰的時刻。他不記得在病床上痛哭過幾回，但是每回哭完好像又放下一些不舒服，也告訴自己必須要重新開始，就算不知道怎麼振作，也要擦乾眼淚說謝謝！

潘忠韋說，接下來還有更艱難的挑戰等著我，不加油也不行，但還是忍不住想說「真的好辛苦啊！」記得球員後期一身傷痛，一邊打球一邊打氣，時刻提醒自己要好好與傷痛共存。現在也是，接近人生最重要的戰役，一定要帶著勇氣和意志力往前走，希望可以擊退所有大魔王，得到+10金喇叭！

潘忠韋三度入院治療，昨天平安出院。（取自潘忠韋臉書）

~潘忠韋臉書PO文如下~

「很多時候，疾病不只不可理喻也來得措手不及。

上次出院才跟大家報了平安，怎麼知道當天半夜又高燒不退，一路從急診住進病房直到今日才出院，感覺整個六月都是醫院的味道。

這次是腸道出血造成感染高燒，燒到全身抖到連病床都跟著抖，實在很想在住院預約單上寫個慘字，但也實在沒力氣，只能燒燒退退抖抖停停。好在抗生素發揮作用，讓高燒控制下來，但是又經歷一次十幾天無法進食的狀態，除了上廁所，所有時間都在床上渡過，養了幾十年的肌肉在這兩個月逐漸離我而去，身體跟精神都很虛弱，感覺好多事無法掌握，不是信心喊話就可以解決的，也真正體會到，在疾病面前，再強壯的人都會有崩潰的時刻。

不記得在病床上痛哭幾回合，但是每回哭完好像又放下一些不舒服，告訴自己必須要重新開始，就算不知道怎麼振作，也要擦乾眼淚說謝謝。

因為身邊有太多人在支撐著我，家人朋友還有這次照顧我的新竹台大醫護團隊。在新竹台大的主治醫師邱柏儒醫師非常細心而且積極，血球體溫一有狀況，馬上安排檢查、調整藥物，很多個早上我還在迷迷糊糊，邱醫師就精神抖擻的進來解釋我的身體數值、告知接下來會做什麼治療跟可能的狀況，而且不管我怎麼明示暗示想回家的訊息，邱醫師依舊堅定再三的確認我在安全的狀態下，才能出院。要謝謝他專業的判斷和處置，也要謝謝7C病房的醫護團隊，我不會忘記你們的照護，也會記得每句加油跟祝福，畢竟接下來還有更艱難的挑戰等著我，不加油也不行，但是還是忍不住想說「真的好辛苦啊！」。

記得球員後期一身傷痛，一邊打球一邊打氣，時刻提醒自己要好好與傷痛共存。現在也是啊，接近人生最重要的戰役，一定要帶著勇氣和意志力往前走，希望我可以擊退所有大魔王，得到+10金喇叭！」

(中時 )