新制勞退至今開辦已接近15年，首批勞退純新制勞工如果提繳勞退滿15年，可望領取勞退月退休金，而勞工每月到底可以領多少，勞保局已在「E化服務系統」上建置，預計今天中午開放，只要勞工滿足月退休金請領條件，持自然人憑證、透過讀卡機，就可以在上面直接試算每月可以請領多少。

依勞退條例規定，當勞工滿60歲，如果提繳新制勞退年資滿15年以上者，可以選擇請領月退休金或一次退休金；至於如果新制勞退未滿15年，僅能請領一次退休金。

勞保局官員表示，可計算個別勞工請領月退休金的系統預計今天正式上線，除了有一次請領外，如果提繳新制滿15年也能試算月退休金的請領；她也說，雖然勞退新制從94年7月1日開辦，至6月30日恰好滿15年，但因退休金入帳時間約在8月，所以也要在8月才能試算勞退月退請領情況。

據勞保局統計指出，去年勞退請領月退人數達170件，請領一次退休金達8萬7619件，勞保局官員提及，目前可以請領月退休金的為舊制年資結清併計新制年資達15年以上才可以請領，多數人還是選擇一次請領。

(中時 )