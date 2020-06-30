根據美國媒體《TMZ》報導指出，NBA湖人超級巨星詹姆斯以及兩位知名度女歌手瑪麗亞凱莉、妮琪·米娜（Nicki Minaj）同時遭到網路駭客盯上，甚至詹姆斯的訊息資料被以60萬美元的起拍價賣出。

眾所周知詹姆斯是目前NBA的吸金王，光是靠打球就預估賺進3億美元，加上代言以及其他投資，讓詹姆斯成為犯罪份子眼中的大肥羊，不少人將歪腦筋動到他的身上，此外，NBA停賽期間公鹿當家一哥「字母哥」阿提托康波以及金塊賈瑪莫瑞也都曾經受到駭客的威脅。

被網路駭客盯上最有名案例就是美國最知名的娛樂律師艾倫格魯曼的公司，他的公司手中握有包括Lady Gaga、麥當娜、瑪麗亞·凱莉、U2樂隊、布魯斯·斯普林斯汀、普里揚卡等超級巨星的代言，艾倫格魯曼拒絕繳付4200萬美元贖金，而這個案例更是牽涉到美國總統川普，因此網路駭客無所不在，讓受害者苦不堪言。

(中時 )