中華電信5G今日開台，資費最低599、吃到飽1399、封頂2699。換言之，4G時代199、299、399等三個低價資費，在5G時代都被「消滅」，確實讓想用低價5G的用戶會小失望。至於現有499雙飽用戶，想原地升級也有難度，得再等等。

吃到飽已成習慣，進入5G時代，如果不想要用吃到飽的1399，目前4G使用799、999、1199資費的用戶，都將面臨抉擇，尤其按照中華電大4G購機方案，999、1199兩種資費原來都是吃到飽，但升級5G之後，799行動上網量降至36GB，999會降至60GB，同樣合併熱點分享。

1399以上用戶差異不大，都可原地升級、升速，不過仍要注意，雖然用手機上網都是吃到飽，但5G資費有限制熱點分享量，1399為50GB、1599是70GB、799是90GB、2699是200GB，如果過往有習慣把4G當家用網路用的，要先評估。

許多4G用戶的第一個問題是：我能不能升5G？根據中華電信公布對照資費，由於5G門檻599起跳，所以既有4G用戶，資費在599以下的，雖然可以原地升級至5G，但都要繳599元，雖然多繳錢、但合約時間不變。

至於最夯的499吃到飽，因為屬於特案，中華電暫時沒有公布升級方案，不過因為499資費是用799資費當「湯底」再減300元，所以原始方案是799，對照中華電5G的799資費，「吃到飽」可能就被取消，對想用5G的499雙飽用戶較不利。

電信業者認為，499雙飽將在今年11月到期，反正只剩下半年，中華電當然不急著讓原本方案「解套」，反倒是11月到期前，用戶要做些抉擇。如果續留4G吃到飽，目前已經微漲至599元，如果想要用5G，當然就會照5G新公布的資費走。

(中時 )