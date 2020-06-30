疫情解封，外食市場回溫，麥當勞為催促消費者回流推出全球獨家設計的「 Coca-Cola喝彩杯」，自明（1）日起至7月28日止，消費者凡購買任一麥當勞經典套餐，同時升級為大包薯條及大杯飲料，即可免費獲得一個。「2020 Coca-Cola?喝彩杯」全套共六種顏色，每週兩款依序推出，只送不賣、數量有限，可樂迷千萬別錯過。

台灣麥當勞與可口可樂合作「可樂杯」至今邁入第十三年，不僅推出款式屢創經典，結合國際運動賽事的杯款更具紀念意義，因此成為不少粉絲每年夏日必蒐藏的標的；2020年全球面臨嚴峻挑戰，原定七月開跑的東京奧運也確定延期，在此最需要彼此加油、祝福的時刻，期待透過「2020 Coca-Cola 喝彩杯」，邀請消費者一起，為努力準備賽事的運動選手、以及齊心抗疫的你我，彼此喝采打氣。

鼓勵消費者分享、傳達「喝采」的正能量，台灣麥當勞自7月2日至28日，舉辦「麥當勞IG喝彩零距離」活動，並邀請知名運動員：富邦勇士籃球隊當家主力「野獸」林志傑、中信兄弟棒球隊強打「大師兄」林智勝，與目前世界排名第二的空手道「小清新」文姿云共襄盛舉！消費者於活動期間，持喝彩杯到IG發布喝彩限動，點名好友接力喝采並Hashtag，就有機會抽中運動員親手簽名、全套限量「2020 Coca-Cola喝彩杯」（共10名）。

(工商 )