星夢郵輪探索夢號30日上午7時許順利停靠基隆港。（航港局提供）

雄獅旅遊昨日宣布與星夢郵輪合作，自8月2日至9月2日，推出共5航次的「探索夢號」4天跳島行程。探索夢號今日上午7時20分已順利停靠基隆港。交通部航港局表示，開放基隆港讓探索夢號入港檢疫，若一切順利，預計7月底首航，將以基隆為母港，串連澎湖、金門或馬祖等離島，正式啟動台灣跳島郵輪安心旅遊新頁。

今年全球受新冠肺炎疫情影響，重創國際郵輪市場，於國內疫情穩定控制下，交通部推出安心旅遊，同時推動郵輪跳島，除紓解航空運能及離島住宿量能外，可進一步帶動旅行業及離島觀光產業成長。

由於國際郵輪業者持續表達想以台灣作為母港營運，經航港局與指揮中心討論郵輪防疫措施，星夢郵輪探索夢號復航提案經指揮官陳時中核定通過後，30日上午靠泊基隆港西四碼頭。

航港局偕同疾病管制署、港務警察總隊、CIQS及港務公司等相關單位，共同展開各項檢疫、防疫整備措施，為跳島郵輪安心旅遊正式啓航展開序幕。

「探索夢號」排水量7萬5338噸，載客量3630人，復航初期載客1200至1800人，隨船船員總數為588名，其中538人離船入境後分別於9家防疫旅館居家檢疫14天，剩餘50名船員先進行自費核酸檢驗（PCR）為陰性，於郵輪居家檢疫14天，俟所有船員完成檢疫後，再自費進行核酸檢驗（PCR）為陰性，始返回郵輪進行7天自主健康管理，後續再由符合歐盟規格之專業廠商進行全船消毒並由公衛專家登船檢核。

林佳龍表示，台灣防疫超前佈署，領先全球，可望成為世界第一個郵輪復航的國家，目前也規劃「推動郵輪來台停靠離島及行銷推廣振興獎助要點」，補助旅行業、郵輪業者操作離島停靠及行銷獎勵，鼓勵更多業者安排郵輪停靠台灣離島港口，振興台灣郵輪相關產業經濟及提升離島地區郵輪旅遊人次，期盼為旅遊市場寒冬帶來更多商機。

(中時 )