國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁30日上午站路口拜票，身邊的幕僚清一色是2、30歲，凸顯她是最年輕的高雄市長參選人。（林宏聰攝）

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁30日上午前往市場掃街，親切與攤商握手打招呼。（林宏聰攝）

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁30日上午前往市場掃街，熱情的民眾主動上前和她握手。（林宏聰攝）

掃街過程中一度下起大雨，李眉蓁團隊年輕工作人員不畏風雨，盡責舉牌任由雨滴打在臉上。（林宏聰攝）

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁30日上午前往市場掃街，陪在身邊的幕僚清一色是2、30歲，更傳出團隊對她的歌聲有信心，打算打場「歌唱選戰」；李眉蓁受訪時，聽到記者轉述對手陳其邁自稱「被政治耽誤的歌手」，面露驚訝反問「他自己說的喔？」更建議「其邁哥」換首新歌，別再「紅豆2.0」，例如到公園跳恰恰，就應該改唱《愛情的恰恰》。

李眉蓁30日一早站路口、掃中正市場拜票，有別於其他政治人物由議員、立委陪伴，李眉蓁身邊全是2、30歲年輕幕僚，41歲的她像個大姊姊，掃市場時逐一跟攤商打招呼，看到烤地瓜、水煮玉米，一時興起大聊媽媽經，「這個纖維很多」、「吃這個很養生」，當場吩咐幕僚全部買下，分送給辛苦的團隊成員及媒體。

媒體聯訪時，記者轉述民進黨參選人陳其邁自稱「被政治耽誤的歌手」，李眉蓁瞪大眼睛反問「他自己說的喔？」記者接著告知，陳其邁一早就到中央公園和婆婆媽媽跳恰恰，還唱了一次《紅豆》，李眉蓁笑回「真的喔？其邁哥又唱《紅豆》喔？這樣就是「紅豆2.0」囉！」

李眉蓁建議陳其邁要記得更新歌單，多練幾首新歌，例如跳恰恰的話，應該可以改唱《愛情的恰恰》。

媒體關心她的競選團隊人事布局，李眉蓁說，昨日公布的名單主要是展現藍軍大團結，這段期間，國民黨內大家心情受挫，從提名到現在，她到處拜訪請益，希望可以得到大老支持；且從總幹事開始，幾乎都是六、七、八年級生，展現年輕化。

記者詢問，其中包括前新聞局長鄭照新、前青年局長林鼎超都是韓市府團隊，李眉蓁強調，這些年輕人有理想、有抱負，當初就是被找來幫忙韓國瑜、幫忙高雄市政府的，希望能再給他們機會，再服務一次高雄市民。

外傳立委蔣萬安將進入李眉蓁競選團隊，但公布名單卻未見，李眉蓁指出，目前第一波名單以高雄在地為主，而且立院還在開會，若有需要會再公布第二波名單，言下之意，蔣萬安還是有機會南下替李眉蓁助選。

(中時 )