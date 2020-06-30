德國職業男子網球好手小祖維瑞夫（Alexander Zverev）之前參加塞爾維亞世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）號召舉辦的慈善網球巡迴賽，因為傳出包括喬帥等球員新冠肺炎病毒檢驗呈陽性而提前中斷，小祖維瑞夫雖然沒感染病毒，不過也要在家進行14天居家隔離，但他卻出席派對，一像爽快直言的澳洲「火爆小子」基瑞歐斯（Nick Kyrgios）譴責小祖維瑞夫「自私」。

基瑞歐斯透過Instagram發表意見，表示世界排名第7的小祖維瑞夫「自私」，他寫道：「我看到全世界發生更具爭議性的事情，不過其中一件事引起我注意，就是小祖維瑞夫的行為，再一次，老兄，你能有多自私？你到底有多自私？」

基瑞歐斯認為，既然要隔離14天，就要好好遵守規定，不應該讓大家的健康有風險，「拜託至少好好待在家14天，我的老天爺啊！整個網球圈讓我有點火大，真的，你們到底有多自私？」

基瑞歐斯之前也批評喬柯維奇不顧新冠肺炎疫情尚未完全受到控制就辦比賽，這項慈善巡迴賽也被拍到大家沒保持社交距離又不戴口罩，球員們也被目擊到夜店開趴，後來因為保加利亞選手迪米卓夫（Grigor Dimitrov）先確診而喊停，後來克羅埃西亞柯里奇（Borna Coric）、另一位塞爾維亞球員特羅伊茨基（Viktor Troicki）及喬帥夫妻等人也確診。

(中時 )