今年4月大陸國家智慧財產權局組織開展2019年度智慧財產權行政保護典型案例評選活動，候選案件必須具有特殊性、代表性、典型性及關注度，當選具有較高難度。上銀(2049)以「紅、綠、黑顏色組合」的顏色商標侵權案，經過地方推薦、網路投票、專家評審等諸多評選環節，在眾多候選案件中脫穎而出，入選2019年度商標行政保護十大典型案例。

上銀指出，自創立以來，即以研發創新及自有品牌作為經營主軸。HIWIN品牌行銷全球，就商標權部分，先在日本、德國等高科技國家註冊，再發展至開發中國家、東南亞、甚至非洲等地。截至2019年底為止，上銀已於全球88國申請商標權，其中80個國家已註冊，8個國家在申請中。至於專利權的部分，就2018年的數據顯示，共擁有2,740件專利，其中，發明專利2,062件，實用新型585件，設計專利93件。

(時報資訊)