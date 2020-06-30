1.豐達科(3004)：昨獲外資逆勢買超23張，激勵今早股價一度強彈至61元，收復季線、5日線，挑戰月線。
2.智冠(5478)：搶振興券商機，集團總動員，獲外資持續買超，今早股價續漲近4%。
3.日成-KY(4807)：執行長林如茵表示H1獲利都比去年好，目前訂單已看到Q3，激勵今早股價強攻漲停、突破30關。
4.夆典(3052)：法人估全年EPS上看3.5元，全年營運可望大成長，獲外資連兩日買超，今早股價彈升逾2.5%，收復5日線、月線。
5.昱泉(6169)：宅經濟+暑假將至，多頭氣勢續旺，今早股價再向上突破60關，觸及漲停。
6.橘子(6180)：每股含息3.1元、7月20日除息，加上外資連日買超，今早量增價漲逾6%。
7.大亞(1609)：無懼三大法人轉賣超，早盤多頭相挺，挾量漲逾3%。
8.樺漢(6414)：喜獲大單，早盤漲逾6%，登1年來新高。
9.科嘉-KY(5215)：蘋果推升營運，全年獲利挑戰一股本，三大法人連3日買超。早盤放量漲逾2%，改寫前高。
10.訊達(6140)：被列警示股，5月EPS0.21元，早盤打入跌停，摔下5日線。
11.矽統(2363)：防疫題材助陣，外資再度轉買超，早盤上揚近2.5%。
12.愛普(6531)：攜力晶合作進軍5G、AI記憶體應用，惟疫情再起，高價股賣壓首當其衝，外資連2賣超，股價位高跌重殺至跌停，400元岌岌可危。
13.華園(2702)：國旅爆發，外資連2日買超相挺，晨盤帶量衝上19.3元漲停，站穩月線。
14.金像電(2368)：伺服器與NB需求噴發，今年EPS挑戰逾4元，早盤爆大量高漲逾7%，
15.南電(8046)：ABF需求旺，營運看旺，三大法人續買超，人氣回籠，股價飆漲逾8%。
16.欣興(3037)：ICT系統疑中毒，正評估影響範圍，蘋果光持續閃耀，晨盤帶大量上衝逾6%。
17.友訊(2332)：5G戰火熾，急推新品搶市，早盤在買盤力挺下衝高8%，攻克20元及近6年高點。
18.逸達(6576)：治癌新藥7月向FDA送件，連拉2根漲停慶賀，登近2年高位。
19.統新(6426)：5G開台熱鬧滾滾，明星股受關注，晨盤挾量彈升5%，進逼150元。
20.合勤控(3704)：三雄5G戰火燒，概念股強強滾，晨盤一度觸頂，登波段高。
21.誠美材(4960)：偏光片喊漲，後市展望佳，早盤跳漲5%，重返五日線。
22.中華電(2412)：5G開台大打總統牌，獲外資連3買相挺，早盤放量走揚1.3%，登近4年高。
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。