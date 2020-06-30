經濟復甦提振，周一美國原油期貨反彈逾3%；歐盟執委會(European Commission)於周一所公布的數據顯示，歐元區6月經濟信心指數從5月的67.5躍升至75.7，雖略低於市場預期的80點，但整體信心指數有好轉的趨勢。

此外分析師表示，儘管全球新冠肺炎累計確診人數增加，且有跡象表明美國頁岩油產量將會提升，但對全球燃料需求復甦的樂觀情緒，亦支撐了原油市場。

美國銀行全球研究部同樣指出，由於原油需求回升強勁，以及石油輸出國組織OPEC與俄羅斯產油國聯盟組成的OPEC+抑制了市場供應，皆超出了最初的預期，因此預計未來2021年，美國原油期貨平均價格有機會來到47美元/桶；其中美國原油漲幅3.1%，倫敦原油漲幅1.68%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲1.21美元，報每桶39.70美元；7月熱燃油漲0.03美元，報每加侖1.17美元；7月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.18美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.69美元，報每桶41.71美元。(商品行情網)

(時報資訊)