大同今（30）日股東會登場，公司派與市場派兩路人馬對戰，瀰漫一股山雨欲來的不安氣氛。三圓建設旗下三雅、羅得及競殿三家投資公司，以及台商鄭文逸實際掌控新大同及欣同兩投資公司雖完成報到，但三雅三家投資公司遭大同以非本人，新大同兩公司違反兩岸投資條例，均無法領到選票，成為大同今日董事及獨董改選，最大變數。

大同今日股東會改選6席董事、3席獨董，大同股務工作人員上午5點多到場準備，市場派6點也陸續有人到場，公司派委請保全公司7點在會場外維持秩序，原應該是7點30分開放排隊報到，卻因作業問題，延後幾分鐘開放排隊，引發市場派不滿，數度發生零星口角衝突。

大同雖以還在防疫期間，依規定股東會場最多只能容納百人，告知投資人，希望每家公司最多派2人出席股東會，實際出席人數暴增至3百多人。三圓建設董事長王光祥旗下三雅、羅得及競殿三家投資公司雖完成報到，但大同股務人員以三雅三家投資公司委請委託人，並未法人代表本人出席，依照慣例，未發放選票，新大同委託人律師洪國誌、欣同代表人律師林宏信也未領到選票，市場派指控大同公司以違反兩岸人民關係條例為由，拒發選票。

親近市場派人士指出，三雅三家投資公司持股約11％，新大同及欣同兩投資公司分別持股3％～4％，近20％投票權若無法投票，大同經營權能否如市場派期待變天，還有待觀察。

(工商 )