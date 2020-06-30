新台幣兌美元匯價在昨收盤前，被央行狠踹一腳，使漲勢大幅收歛，終場僅報29.625元，小幅升值1.5分；今早甫開市，新台幣暫報貶值0.5分，為29.63元，還一度貶至29.634元，之後即一路向前衝，最高一度來到29.435元，大升值1.9角，且買氣仍十分熱絡，顯示月底廠商結匯大買新台幣氣勢不可擋。

新台幣兌美元匯率無畏央行阻升，今早升值氣勢仍驚人，一大早升破29.5元關卡，迄上午9：48暫報29.435元，勁揚1.9角，而且追價買氣仍暢旺，除廠商月底結匯外，國際熱錢看好台股匯發展，而且台灣外匯存底雄厚，財務體質良好，係今年以來新台幣兌美元之升值氣勢，高居全球之冠遠因。

不過，台灣GDP成長仍需靠外銷，新台幣過度強勢，將影響台商在海外爭取訂單績效，而且主要競爭對手南韓，也可利用匯差大幅殺價競爭，挫我廠商外銷氣勢，因此央行仍需持續阻升，預期迄尾盤變相作價企圖心仍不可漠視。

台股方面，早盤以來開高震盪趨堅，唯台積電開高走平，鴻海目前也低於開盤市價，僅股王大立光持穩在高檔，且日月光控、廣達、仁寶、友達、群創、統一、和碩等，也多表現疲軟，使早盤一度收復11600點，得而復失，迄上午10：08暫報11587點，上漲45點，漲幅0.39%，成交823億元。

(工商 )