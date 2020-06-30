檢調偵辦潤寅詐貸案，今聲押涉嫌收賄包庇的前調查官郭詩晃。無獨有偶，發生於18年前，前調查官蔡俊士與前檢察官陳正達聯手包庇走私集團，事後蔡俊士被判刑8年4月確定，入監服刑，法務部矯正署已核准他假釋。

檢調調查，前高雄地檢署檢察官陳正達與前調查局高雄海員部調查官蔡俊士，在2002年共同包庇業者以貨櫃走私大陸香菇來台。

之後因走私集團成員許姓男子2003年被捕後，懷疑遭人陷害，在市警局拘留所自殺未遂，檢方進行調查，發現陳、蔡2人利用偵辦走私槍械案件圖利業者。

陳正達與蔡俊士2002年9月19日，明知高雄港有2只貨櫃內有大陸走私香菇，他們卻以查緝槍械案為由，要求海關「配合免驗或簡易放行，以利日後偵查」，海關因檢察官指示未查扣，陳、蔡讓業者獲得不法利益100萬元。

案件纏訟12年後，最高法院2017年維持高雄高分院更四審認定，痛斥陳、蔡玷辱官箴、敗壞吏治，依公務員包庇走私罪將2人各判刑7年6月確定。陳、蔡均入監服刑。

由於蔡俊士另被控偽造檢舉人筆錄部分，被依使公務員登載不實罪判刑1年2月定讞。檢方以蔡員分涉走私、偽造文書4罪，聲請定應執行刑，高雄高分院裁定蔡員應執行8年4月徒刑。

法務部矯正署6月22日核准蔡員假釋，高雄高分院也裁定付保護管束，據了解，蔡員已出獄。

(中時 )