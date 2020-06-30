大陸全國人大常委會今日上午在北京人民大會堂閉幕，表決並通過訂立港版「國安法」。香港特首林鄭月娥表示，法例正式實施後，港府會盡力解釋如何落實執行。

據港媒報導，港版國安法草案獲出席常委會會議的162名人大常委，全票通過。

林鄭月娥今早約9時45分在行政會議前見記者，被問及港版國安法相關問題，她表示明白香港市民十分關心港版「國安法」，因目前全國人大常委會仍在開會，她現時不適宜作回應，亦沒回答有關港區國安法的記者提問。

但她稱，若全國人大常委會表決通過港區國安法後，在該法例正式實施後，港府會盡力解釋如何落實執行。

香港01報導，人大常委會通過後港版國安法後，會馬上徵詢正身在北京的一眾基本法委員會委員，隨即將港版國安法列入基本法附件三，再由香港特區政府公布，並盡快刊憲正式實施。

外界普遍估計，在七月一日零時零分生效。

(旺報 )