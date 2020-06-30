有硬5G ETF之稱的元大全球未來關鍵科技（00876），已於6月22日成立，7月7日將在證交所掛牌上市。證交所表示，這檔ETF是投資國外成分證券的傳統原型ETF，而ETF交易方式與股票一樣簡便，上市後投資人就可以在集中交易市場輕鬆買賣。

新冠肺炎（COVID-19）全球大流行，促使網路和數位通訊在國家關鍵基礎設施中的地位更顯重要，各國對於傳輸速度更快的行動通訊技術開發及應用都競相投入資源，全球5G發展蔚為趨勢。

元大全球未來關鍵科技ETF追蹤之標的指數為STOXX公司所編製的iSTOXX全球未來關鍵科技指數，以STOXX 14個總市場指數的成分股為選股範圍，目前投資國家比重前三大分別為美國、台灣、日本，產業涵蓋範圍主要集中在5G上游關鍵零組件，包括通訊元件、IC設計、手機零組件等製造業者，同時也加入電動車相關產業，有助投資人掌握科技主流趨勢。

元大投信看好5G技術應用將迎來嶄新商機，繼2019年推出元大全球未來通訊ETF之後，2020年再推出元大全球未來關鍵科技ETF。元大投信表示，這檔ETF募集前即獲市場高度關注，在5個募集日內，累積扣款筆數逾4萬筆，募集金額約150億元，顯現國人看好5G主題。

此外，近年各國政府頻頻祭出財政或貨幣政策以穩定經濟，使得金融市場多變，國際貨幣的匯率走勢也連帶受影響，若投資標的分散於不同國家，可降低單一國家匯率風險，降低投資組合因匯率波動所受的衝擊。

證交所也提醒，儘管5G題材頗受矚目，但目前全球金融市場仍因美中貿易戰、疫情等變數影響而波動較大，投資布局時仍應仔細評估並注意分散風險，避免資產部位的曝險過度集中於單一國家或單一產業。

(工商 )