趕在港版「國安法」通過之前，美國商務部長羅斯宣布，撤銷香港特殊地位，暫停對港執行優惠待遇規定，包括提供出口許可證豁免。美國國務卿蓬佩奧29日在推特發文，指美國停止向香港出口，由美國國務院「政治軍事局」掌控的美產國防設備，以及由商務部負責的敏感軍民兩用相關技術。

商務部長羅斯在聲明中提到，中國共產黨表決「港版國安法」，讓美方敏感技術轉移到解放軍或國安部的風險增加，亦同時削弱香港自治，將暫停允許對香港提供特殊待遇的規定，包括出口許可豁免，正進一步就消除差別待遇展開評估。

美國國務卿蓬佩奧亦在Twitter發文，指美國停止向香港出口，由美國國務院「政治軍事局」掌控的美產國防設備，以及由商務部負責的敏感軍民兩用相關技術。蓬佩奧另提到，若中國現在以「一國一制」對待香港，那麼美國必會如此看待香港。

據報導，蓬佩奧發表聲明表示，已經不能分清楚向大陸抑或香港出口受管制物品，為避免這些設備落入解放軍，因此被迫採取有關措施，以保障美國國家安全。美國對大陸軍事相關設備的出口管制，過去並不適用於香港。外電報道指，對於可軍民兩用的相關設備，美國將要求申領牌照才可出口香港。

總統川普上月29日曾稱：「中國以一國一制取代一國兩制，所以我正指示華府官員啟動程序，撤銷給予香港不同及特別待遇的政策豁免。」他表示，這將影響所有美國與香港關係的安排，包括引渡條例、軍民兩用科技出口管制。

(中時 )