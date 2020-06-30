中華電信5G今日開台，整體來說，首波資費算是中規中矩，有給4G用戶聞香的「偽5G」、有防制大戶濫用的「固網條款」，最難得的是守住「生死線」，把吃到飽門檻再度拉回1399元，雖然不知道能夠守多久，但總比一開始就失守好吧！

為什麼說是守住「生死線」？在歷經499之亂後，國人對吃到飽的習慣資費已經降到500元有找，這絕對是重傷中的重傷，如今能夠拉回1399，當然著眼營收，但盤算之餘也不是沒給低資費用戶機會，599就能入門，雖不滿意但也不算嚴苛。

回到資費本身，先談599以下的低資費，如果5G如電信業者所言，是個巨量資料的時代，中華電開出給低資費的量，只有24GB，絕對不夠用，這大概就是「聞香」，中華電也不會奢望靠低資費賺錢，但總是不能讓「貪婪嘴臉」太過明顯。

至於從599到1199的「吃不飽」，限制網速500Mbps，這是4G的理論值上限，講白點這就是「掛5G招牌，但4G就應該做到的事情」，要說「偽5G」其實也不為過，只是對用戶來說，將面臨較大抉擇，想享受更快網速，就要犧牲流量。

1399以上就比較有「心機」，尤其熱點分享限量，這就是個「固網條款」，4G吃到飽因為太便宜，許多人乾脆退掉家裡的網路，拿手機當分享器追劇、看OTT，這讓許多行動網路月流量動輒破百G，用戶用得很爽，但確實讓業者很頭痛。

有了「固網條款」後，如果單純分享給電腦上網、偶爾追劇，這一定夠用，其實不影響多數民眾使用習慣，被抗議機會也不大，但如果早就退掉家中網路，常年用4G分享器給家裡的4K電視在用的，就不用想要用5G來幹同樣的事了。

(中時 )