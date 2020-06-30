中市環保局強調，希望台電能聽到中部人的聲音，儘早停止違法開啟的燃煤機組。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

中火爭議不斷延燒，學者洪正中等專家30日舉行記者會，針對中火主要爭議點一一釐清，呼籲市府不要再拿人民的權益，搞政治個人秀，回歸理性討論，並且要求市府拿出解決空汙新政策。民進黨團總召陳世凱說，台中空汙應用科學方法解決，不是用政治來解決空汙。

中市環保局強調，減煤是世界趨勢，燃煤產生空汙也是事實，市府依照空汙法停止2部燃煤機組，且在學界民調有7成民意的支持度下，希望台電能聽到中部人的聲音，儘早停止違法開啟的燃煤機組。

洪正中教授說，《台中市生煤管制自治條例》要求中火4年內減少40％的生煤使用量。以105年許可證上的生煤許可量是2100萬噸／年（此量也是103年胡志強市長時代所核定），減40％就是1260萬噸／年，這也是中火的心裡認知。豈料盧市府於108年11月20日逕行以「誤繕」為由，直接改變原來許可證內容，要求中火提早一年達到1104萬噸／年的目標。

洪正中指出，盧市府先後3次廢止中火2部機組的操作許可證，致2部機組不可再使用的重大事件，過程卻是如此蠻橫、無理，政治秀玩得過火了。數據會說話，中火106年開始逐年減煤，至108年大減600萬噸，努力有目共睹，更顯得盧市府種種做為，毫無正當性，淪為民粹的政治操作。

如此政治操作，完全沒有顧及行政的延續性，更違反行政常規及信賴保護原則。盧市府錯誤解讀生煤條例，用誤繕的手段，訂下一個不可能達成的目標，然後再以此廢除台電許可證，為達目的不擇手段，非常邪惡。

莊秉潔教授表示，電能供應需要供需平衡，電有需求，就必須有足量的供給。如果供給不足，可能發生大斷電的情形，對經濟、民生都是重大損害，為了避免斷電，還要向台塑買氣電共生的煤電，那麼問題仍然沒解決，只是將汙染轉嫁給別人而已。

撤銷2、3號機組，但是其他8台全速運轉，同樣無法解決空汙，問題的根本還是在減煤。減煤的目標，涉及專業判斷，減排何者對弱勢及全台最好，這答案會隨每日之氣象條件及每日之能源供需而異。不應政治介入。台中電廠目前已大幅減排，目前已預先將燃氣機組預先排修，今年入秋後可以擴大減煤。

黃正聰教授強調，盧巿長上任已近2年了，目前毫無前瞻的能源政策。應該勇敢提出下一階段之減煤目標，不要只會在文字上爭吵，讓環保局事務官承受因為不當執法，而需要面對國賠的壓力。林市長任內訂出4年減少4成生煤許可使用量的目標，去年台電已達成了，今年還可以減更多。市府應該提出台中之能源願景，比爭吵些無法實際大幅減排的撤銷2、3號機組，更有意義。

林子賢教授表示，台中空汙有一個重大汙染源，就是所謂的移動汙染源。汽機車排放的汙染就在你我周遭，然而盧市府上任以來，並未對移動汙染的處置，有任何創新作為，卻將問題歸責於單一目標，也就是中火，有誤導民眾之嫌。

環保局指出，依生煤自治條例總說明已明確指出第一階段(4年減4成)可年減少生煤使用量735萬餘公噸，故換算中火4年減4成後，每年僅得使用1104萬公噸(103年生煤使用量1839萬噸＊40％=735萬，故1839-735=1104)；另部分與會學者多年推動反煤，建請學者看待中火老舊燃煤電廠，能以反對深澳燃煤新電廠的健康風險評估態度來面對，一起為改善環境繼續努力。

環保局強調，另為改善空氣品質，市府針對固定汙染源、移動汙染源及逸散汙染源多面向進行改善，針對移動汙染源部分，除加碼補助老舊機車汰舊換新、新購電動車補助、建置完善電動車使用環境外，也加強烏賊車攔檢及宣導機車定檢，統計至109年5月，機車定檢率逾97％，全國第一，顯見市府對移動污染源的管制已初見成效。

(中時 )