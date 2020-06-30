中華電信今（30）日5G服務正式開台，宣告台灣邁入5G新時代！在今日啟用典禮中，中華電信也終於公開消費者關心的5G資費。資費共有8種，可說是魔鬼藏在細節裡。

中華電信5G資費方案。（黃慧雯攝）

一、熱點分享量有上限 量到降速

與4G吃到飽方案不同，中華電信5G方案特別規定了熱點分享流量上限。599元、799元、999元、1199元方案都不是5G上網吃到飽，且熱點分享量需要與行動上網量合併計算。599元方案行動上網量24GB、799元方案行動上網量36GB、999元方案是60GB、1199元方案是100GB。行動上網量的規定適用於110年1月3日前申辦的用戶。

1399元、1599元、1799元、2699元的高資費方案，5G行動上網量都是吃到飽。但是熱點分享量都有額度限制，且都是達到後降低速度到10Mbps。

二、行動上網吃到飽 門檻月租NT$1399

若想要享有5G上網吃到飽，必須要選擇NT$1399以上的方案。

三、5G低資費行動上網傳輸量有限 量到降速

沒有選擇中華電信5G吃到飽方案的話，599元、799元、999元、1199元方案都在5G行動上網量耗盡後，都會降速。599元、799元這兩個方案降低速度到5Mbps；999元、1199元方案則是降速到10Mbps。相比原本資費提供的500Mbps來說，僅剩1/100、1/50的網速，降低速度後，可能比4G網路良好的地方還慢！

四、資費有別 5G網速也不一樣

除了上網量、熱點分享量、以及流量耗盡後降低速度之外，5G方案中更值得關切的，就是5G網速。599元、799元、999元、1199元方案的5G網速都是500Mbps；1399元、1599元方案則是1Gbps、1799元、2699元方案則是1.5Gbps。三類方案中網速差距最高達到三倍，可說是選擇越高資費，5G體驗越爽快！

五、5G 高資費獨享流量轉贈

針對5G高資費方案，中華電信特別針對1599元、1799元、2699元三個高資費方案，各別提供8GB(1門）、20GB(2門)、50GB(3門)等流量轉贈的優惠。有鑒於並非所有門號都已升級到5G，推估轉贈的流量應該是以4G網速提供。流量轉贈是否有相關資格的限制，需等中華電信進一步說明。

很顯然相對於4G服務來說，5G服務肯定在開台初期的範圍較小、限制較多。對此，中華電信董事長謝繼茂表示，開台之初中華電信已有2000個5G基地台，計畫驗年底達到4000座，三年內達到1萬座，持續擴大5G網路範圍。

(科技)