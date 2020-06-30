里長疑擋土牆未做完。（基隆市消防隊提供／吳康瑋基隆傳真）

又發生落石！基隆市消防單位接獲民眾通報，在北寧路海功號錢彎往碧砂漁港的路口處在30日上午09點18分發生落石，現場已封鎖單邊用路，並出動警力指揮交通，請用路人注意安全。

目前現場路面仍留有零星落石，佔據單向車道，對此，里長黃志強表示，緣由為該處在進行工程，但擋土牆僅做了一半，才導致上方落石掉落路面，希望有關單位為了人身與財產安全要將工程做好。

(中時 )