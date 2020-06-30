基隆北寧路落石阻交通 疑擋土牆「只做一半」 10:362020/06/30 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆北寧路落石阻交通 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 里長疑擋土牆未做完。（基隆市消防隊提供／吳康瑋基隆傳真） 又發生落石！基隆市消防單位接獲民眾通報，在北寧路海功號錢彎往碧砂漁港的路口處在30日上午09點18分發生落石，現場已封鎖單邊用路，並出動警力指揮交通，請用路人注意安全。 目前現場路面仍留有零星落石，佔據單向車道，對此，里長黃志強表示，緣由為該處在進行工程，但擋土牆僅做了一半，才導致上方落石掉落路面，希望有關單位為了人身與財產安全要將工程做好。 (中時 ) #落石 #現場 #工程 #單位 #擋土牆 也許您會感興趣 社會熱門新聞 台積電工程師家暴被休要給妻4500萬 脫產近億結果是… - 社會 董娘嬌喊小王「戴套」 公司電腦一開 年收3000萬老董綠爆 - 社會 渣男爽啪13歲少女 竟跟她媽讚「女兒技術好」慘了 - 社會 沒區間測速 西濱彰化段端午連假撞3次釀2死 - 社會 嘉義猛鬼大樓！車行老闆遭砍18刀慘死 社區頻傳「木乃伊屍＋4墜樓」當地人怕爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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