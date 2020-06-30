何承叡在疫情期間積極投入訓練。（何承叡提供）

擁有190公分傲人身高的寶島男網選手何承叡，過去曾拿下法國網球公開賽青少年雙打亞軍，是備受期待的網壇新星，轉職業後他效法西班牙名將納達爾（Rafael Nadal），秉持全力以赴的態度和精神，力求突破自我。

何承叡左手持拍，在單、雙打有不錯表現，尤其去年在雙打大有斬獲，不僅拿下3座國際網總ITF未來賽雙打頭銜，更和李冠毅攜手挺進高雄海碩網球公開賽4強，生涯首度勇闖ATP挑戰賽四強，締造個人新猷。

何承叡過去一年相繼和兩位前輩陳迪、楊宗樺搭配參戰，期間除了賽場成績有所斬獲外，更學習正確的比賽觀念，他說：「迪哥相當注重腳步和移位，告訴我要以最快的速度準備，提早站到位，不能有一絲懶散。」

挑戰職業賽事，何承叡期許效法同樣是左手持拍的納達爾，無論對手是世界第一、還是沒有排名，都能以相同的心態全力以赴，他補充：「納達爾對於比賽的精神和態度，還有他的抽球、拼勁，絕對是當今世界第一！」

接下來何承叡設定單打排名要擠進世界400位，對於現階段排名813的他來說挑戰不小，不過他認為，現階段的首要之務是無畏外在眼光、全力以赴，「不管別人說什麼，只要自己覺得是對的，就要全力去拚。」

今年受到新冠肺炎疫情影響，近期沒有任何職業賽事可打，選手們只能將重心放在訓練上，何承叡認為沒比賽或許也是天意，就做好能做的，將自己準備好，調整到最佳狀態。

納達爾說過：「你沒辦法預測未來，你必須要做好準備接受任何事情。」何承叡將持續努力，會帶著無畏的心態，準備好迎接未來的各項挑戰。

(中時 )