美國投資人仍期待經濟激勵措施以及波音股價飆漲，美股周一收高；台股今日再由電子股重回多頭主帥，近期最強勁的電子大型指標鴻海(2317)以及權值王、股王台積電(2330)、大立光(3008)均開高，加上金融股助攻，台股開高，早盤觸及11600點及5日線，但也遭逢壓力。

匯市表現更為強勁，早盤新台幣兌美元升破29.5元關卡，升值逾1.5角，有利持續帶旺資金行情。

今日為6月30日，將收月線及季線，本月初估漲逾600點，本季則是大漲逾1800點。

美股投資人期待激勵措施帶動的經濟復甦，以及波音股價飆漲，帶動道瓊指數等全數上揚；周一收盤，道瓊工業指數漲580.25點或2.32%，為25,595.8點。標普500指數漲44.19點或1.47%，為3,053.24點。那斯達克指數漲116.93點或1.2%，為9,874.15點。科技指標股普遍上漲，谷歌、APPLE、FB、Intel、美光上漲均超過1%。

美科技股周一再攻，台股電子股也重展多頭走勢，鴻海以及權值王、股王台積電、大立光均開高，加上金融股助攻，台股開高，早盤重回11600點及5日線以上。今早由電子股領漲，加上國泰金(2882)、華南金(2880)等領軍金融股上揚，傳產股也表現穩健；周一最強勁的防疫概念股則暫時休息。類股輪動輪漲，台股早盤一度站回11600點，但逢高仍有賣壓；台積電股價一度翻黑壓抑指數表現。

回顧本周一，因台股端午假期期間，美股四大指數累計跌幅超過3%。周一台股補跌，周一台股開低走低，收長黑K棒，失守5日均線。周一，三大法人聯手賣超165.12億元；外資賣超138.45億元、投信賣超7.28億元、自營商賣超19.39億元。

(時報資訊)