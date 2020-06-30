台北外匯經紀公司今早新台幣匯價以29.63元開盤，貶值0.5分，但隨即強勁走升，盤中觸及29.43元，強勁升值1.95角，再度升破29.5元。美元指數今早在97.45附近。受到企業季底作帳資金匯回等因素影響，新台幣本周連續2個交易日盤中看到升破29.5元。

匯銀指出，除了企業季底作帳資金匯回，6月外資加入回流行列，都支撐新台幣走升。但要留意台股陸續進入除權息旺季，以往年經驗，第三季末，外資在拿到股息入帳後就會陸續匯出。

昨天新台幣匯價盤中震盪達2角，尾盤在央行進場調節下，最後以小升1.5分收盤。由於今天是6月30日，臨企業結季報和半年報的參考匯價，央行考量企業匯損壓力，預估今天新台幣匯價仍是震盪較大的格局。

對於市場關心台灣是否會被美國列入匯率操縱國，匯銀指出，必須符合下列3項條件：第一，貿易夥伴國與美國貿易順差至少200億美元；第二，貿易夥伴國經常帳順差金額高於其GDP 3%，第三，貿易夥伴國對貨幣市場持續性進行干預，並且年度內重複進行淨外匯購買金額超過GDP之2%。前兩個條件目前台灣都已經符合。

至於是第三個條件除了央行未公布交易數字難以判斷，另外，該項的政治考量因素可能更大，台美關係良好下，最多就是列入觀察名單。

(時報資訊)