「台劇女神」韓瑜自2018年底on檔戲殺青後，休息超過1年，近日才與黃少祺攜手合作，正式回歸台劇戰場，這次角色屬於犀利女強人型，跟韓瑜本身溫柔的氣質相差甚大，相當富挑戰性，而她也在打扮上也大解放，「半邊上空」入鏡美翻，讓粉絲驚嘆「根本報復性回歸」。

韓瑜睽違1年回歸台劇戰場，接演最新八點檔《天之驕女》，不僅電視台官方釋出劇照，韓瑜也不時在臉書分享新進度，昨貼出一張穿著金色異國傳統服飾的美照，大方「半邊上空」露出香肩，襯托白皙幼嫩的肌膚，韓瑜要大家猜猜是哪個國家的服飾，但網友都在享受她的強勢性感新造型，直呼她這次回歸「真的美炸了」。

據《三立新聞》報導，韓瑜自嘲如今上鏡頭「就像肥豬一樣」，表示距離目標體重還要減5公斤，希望能邊拍邊瘦，而激情戲的部分，裸露就交給戲裡老公黃少祺發揮，她只要準備幾套性感睡衣就好，但說黃少祺因為她休息時胖了3、4公斤，如今給她很大壓力，而她這回演貴婦，行頭不能馬虎，截至目前為止已花6位數治裝。

(中時電子報)