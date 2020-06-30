中央三倍券即將上路，但最小面額為200元且無法找零，讓不少攤商憂恐「看得到、吃不到」；新北市長侯友宜今宣布，新北市另外推出地方版購物券，用三倍券500元面額可兌換800元新北版購物券，每張面額50元、共16張，新北市38座公有市場、5座公有夜市皆可使用，「新北要補中央的不足，儘速帶動經濟起飛。」

新北市經發局今舉辦「新北振興168」啟動記者會，侯友宜與市政團隊攜手業者啟動振興列車，介紹各項振興政策。

侯友宜表示，新北市振興方案不論夜市、傳統市場、大賣場、觀光旅遊飯店都能適用，8月起再搭配月月抽獎活動，刺激民眾來新北市消費，獎項超過1萬份；其中8月底、12月底分別抽出2台特斯拉高級電動車，每月月底也有抽獎活動，獎項包括2萬元郵政禮金、百貨公司禮券、飯店禮券等。

侯友宜說，此外針對學生與新北市民，也有特別抽獎優惠。新北市民抽中1獎、加碼贈送2獎，抽中2獎、加碼送贈3獎。學生則可另外抽200台IPad、100台IPhone、300台Airpods等大獎。

侯友宜說，受限中央三倍券因為面額問題，無法小額消費，新北市要補中央的不足，推出500元換800元的購物券，最小面額為50元，希望中央地方一起來，讓經濟快速起飛。

新北市經發局補充，新北版購物券限量1萬5000名額，7月15日起可上網登錄、8月起兌換使用，期限至今年底，每人限兌換1次，面額最小為50元、共有16張。

新北市經發局指出，只要在活動期間於新北市消費滿200元，就可憑發票登錄網頁，獲得1次抽獎機會；另針對新北市場、夜市與免用統一發票的小型店家，只要在8月底消費並與特約店家識別貼紙合照，打卡上傳「來新北逛菜市」臉書，可抽電影票券、百貨禮券、保冷袋等獎品。

(中時 )