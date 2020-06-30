每個人家中免不了都會擺放幾面鏡子，不過鏡子絕對不是越多越好，而且放的位置也很重要，風水師表示，若擺錯位子犯了風水禁忌，恐招來一連串倒楣事，甚至讓財運盡失。

根據風水學記載，鏡子擺放的位置可能直接影響到宅主的事業、財運、婚姻甚至健康等多方面。《每日頭條》報導，有風水師曾接獲個案，全家接連發生倒楣事，之後求助了風水大師才得知，原來是家中鏡子擺放位子惹禍，建議下列4處盡量不要放鏡子，容易犯風水禁忌。

1. 正對神像

鏡子屬於沖煞，會對神像的氣場產生衝撞，就跟去廟裡不能對著神像拍照的道理一樣，是對神像的一種尊重。

2. 正對大門

鏡子有反射作用，若一進大門正前方就是鏡子，容易把好的運勢都反射出去，可能導致事業波折，財運損失。

3. 正對主臥室大門

主臥室的大門和整個房子的主大門一樣關鍵，因為有過半的時間都是在臥室度過，若鏡子對著主臥室大門，容易引起夫妻間失和，甚至會招來不好的運勢。

4. 天花板上

鏡子鑲嵌在天花板上，會耗氣、耗財，對健康運勢也不利，長期待在這樣的環境下，也容易給人頭重腳輕的壓迫及不適感。

(中時電子報)