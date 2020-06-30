娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！爆宋學仁主動提離婚 張清芳領「天價」贍養費；謝忻遭拋飛醫生驚曝「天大惡耗」；馬西屏昔罹罕病，突吐「我真的要退休了」；野生陳美鳳白T緊貼雙峰好辣，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

「東方不敗」張清芳在上週閃電宣布與「投資教父」宋學仁離婚，15年婚姻畫下句點，雖然雙方強調「無法克服雙方的差異性而決定離婚」，不過兩人今卻被傳出，宋學仁約在去年11月時，主動以不適合在一起為由提出離婚，更傳出宋學仁給出「天價」贍養費。

謝忻去年與阿翔在街頭熱吻爆出不倫戀，導致演藝事業全數停擺，如今已經返回螢光幕前的她，日前曬出穿著比基尼的辣照，宣告重新成為「外景咖」，不過卻在IG透露玩香蕉船被拋飛去醫院看骨科，沒想到卻被醫生宣布「天大惡耗」。

資深媒體人兼名嘴馬西屏過去是政論節目的重要班底，個人風格鮮明，還是出名的不NG，讓他擁有不少支持者，今年12月將滿65歲的他，近日突然自曝：「我真的要退休了。」

63歲陳美鳳以前凸後翹身材和凍齡顏值，擁「最美歐巴桑」的美名，樂於分享生活日常的陳美鳳，昨更PO出遊照，只見她身穿貼身T恤，傲人雙峰、蠻腰全現形，而往下一看還有亮點。

(中時電子報)