詹姆斯最近遭到網路駭客盯上，讓外界感到興趣的是，詹姆斯目前的身價到底有多少，否則怎會被駭客盯上？因此《Clutch Points》記者Justin Alvarado寫了一篇文章，宣稱詹姆斯退役的時候，他的身價將高達12.45億美元，儼然成為一個龐大的商業帝國。

毫無疑問，詹姆斯是NBA有史以來收入最高的球星，2018年與湖人簽下4年1.53億美元合約，年薪高達3800萬美元，職業生涯至今賺了3億美元。

詹姆斯目前代言的產品有NIKE、麥當勞、可口可樂、三星、State Farm（美國最大保險公司）、Beats by Dre（美國知名樂器品牌）、Dunkin-Donuts（美國知名食品連鎖店）、Baskin Robbins（美國知名冰淇淋公司），預估每年可以賺進5500萬美元。

此外，詹姆斯還有非常聰明的腦袋，他最近花了1億美元成立SpringHill傳播公司，由好友建合作夥伴卡特擔任CEO；手中還有SpringHill娛樂公司，知名披薩店股份，預估每年可賺進6000萬美元。

還有，詹姆斯在2011年以650萬美元買下英超足球聯賽豪門利物浦的2%股份，隨著利物浦最近兩年拿下歐冠以及英超冠軍之後，詹姆斯的這筆投資報酬率已來到4300萬美元，與當年的投資金額相比多了6倍多。

詹姆斯目前的淨資產4.8億美元，在《富比世》公布的2020年全球收入最高的運動員排行榜高居第5，2016年出爐全美40歲以下最有錢的企業家排行榜名列第40。詹姆斯目前35歲，每年至少可賺進1.53億美元，倘若40歲退休，並且將通貨膨脹算進去，屆時他的淨資產將高達12.45億美元。

即便詹姆斯退役後少了球員年薪，但光是他的代言以及投資也足以讓他每年賺得荷包滿滿，詹姆斯的商業帝國的影響力依舊無遠弗屆。

(中時 )