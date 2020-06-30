國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁日前提出運動政見，希望爭取2025年世大運、2030年亞運在高雄舉辦，但因幕僚未查證亞運申辦已截止，遭對手質疑；民進黨陳其邁陣營30日再度抨擊，世大運的申報期限，也已於去年7月結束，痛批李眉蓁不認真，「根本不是合格的市長候選人」。對此，李眉蓁強調，賽事申請時間不見得只有一次，她提申辦國際賽事，是希望提高高雄國際知名度，未來方向不變。

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁競辦發言人邱俊憲指出，根據FISU2018年12月常務會議通過的程序，若要申辦2025年世大運，最晚要在2019年7月1日前，提交意向書並繳交1萬歐元申辦費，德國與匈牙利均提出申請，由德國優先主辦，並協調匈牙利改申辦2027年世大運。

邱俊憲說，只要到FISU官網找一下新聞稿，就可以查到德國積極準備，且獲得FISU肯定的內容，他痛批李眉蓁及其團隊，上網查一下都懶，便信口開河要申辦2025世大運、2030亞運。萬一真的當市長，把意向書遞交出去必遭退件，成為國際笑話。

邱俊憲強調，李眉蓁的運動政見喊出口就跳票，她作為挺韓大將，行事風格都跟韓國瑜非常相似，有過之而無不及，「韓國瑜2.0」是名副其實，市民已用近94萬票向韓國瑜說不，國民黨再派一個「韓國瑜2.0」來參加補選，瞧不起高雄人，不可能獲得高雄人認同。

針對賽事申辦時間已截止，李眉蓁先前已對外坦承錯誤並道歉，表示自己和年輕團隊都是「越級打怪」，未來資訊查證會更謹慎，希望市民給年輕人犯錯成長的機會；對於對手繼續追打，李眉蓁30日早上站路口拜票，對媒體表示，每年賽事申請時間不見得只有一次，她的本意是提高高雄知名度，儘管細節有誤，但未來她當選高雄市長，爭取國際賽事到高雄舉辦的方向仍然不變。

(中時 )