華紙（1905）今（30）日推出「益利（EASY）系列」無塑食安用紙，包含替代塑膠淋膜紙杯的「益利咖」紙杯紙、取代飲料塑膠膜的「益利豐」紙封膜，瞄準國內一年消耗至少20億個一次性飲料杯商機。

華紙表示，此為一站式的「全紙回收紙容器解決方案」，飲用完畢後，整杯飲料可全數丟進紙類回收，做為一般廢紙回收再利用。

國人愛喝飲料，據荒野保護協會推估，台灣一年至少消耗掉20億個一次性飲料杯，其中以紙杯居多。紙杯外觀看起來是紙，但為達到耐水耐油效果，內部會上一層塑膠塗層俗稱淋膜，回收時屬於廢紙容器，需送到少數專業處理廠，技術分離出紙漿與塑膠，程序複雜。現在益利咖紙杯紙、益利豐紙封膜採用水性塗層達到阻水效果，並經「可再散漿測試」，確認可歸入一般紙類回收。

華紙從2018年踏出第一步發展出紙吸管，取代塑膠吸管，現在第二步推出無塑紙杯與紙封膜，提供一站式全紙回收紙容器解決方案，接著第三步計畫進軍免洗餐具市場，以全紙餐盒完整食品容器的全方位需求，進一步實踐無塑的飲食新生活運動。

(工商 )