受到國際廢鋼原料行情回檔影響，豐興(2015)宣布，調降本週廢鋼和鋼筋產品價格，其中廢鋼每公噸降200元，若加上週四降300元，合計每公噸降500元、降幅約6.75％，鋼筋每公噸降400元、降幅2.63％，至於型鋼產品則維持平盤。

豐興調整盤價後，廢鋼每公噸收購牌價為6,900元，鋼筋每公噸牌價為14,800元，型鋼每公噸牌價維持20,100元。

(工商 )