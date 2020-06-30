豐興調降鋼筋價格 每公噸降400元 10:512020/06/30 工商 工商林憲祥、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到國際廢鋼原料行情回檔影響，豐興(2015)宣布，調降本週廢鋼和鋼筋產品價格，其中廢鋼每公噸降200元，若加上週四降300元，合計每公噸降500元、降幅約6.75％，鋼筋每公噸降400元、降幅2.63％，至於型鋼產品則維持平盤。 豐興調整盤價後，廢鋼每公噸收購牌價為6,900元，鋼筋每公噸牌價為14,800元，型鋼每公噸牌價維持20,100元。 (工商 ) #豐興 #每公噸降 #廢鋼 #鋼筋每公噸 #降幅 也許您會感興趣 財經熱門新聞 川普猛追殺 北京不報復？專家爆陸最致命武器 - 財經 中美半導體肉搏戰 這些台廠左右逢源大利多！ - 財經 英政壇掀封殺華為風暴 專家警告：比美禁令、斷供還恐怖 - 財經 驗證失敗 京東方想進蘋果供應鏈 一場空 - 財經 Fed老大又曝警訊！美股散戶剉咧等… - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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