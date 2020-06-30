李佳薇、李佳歡姊妹合體接受訪問，兩人同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持的公視節目《36題愛上你》。李佳薇回憶出道時，一天最高曾唱六次〈煎熬〉，也坦言妹妹活在自己陰影下；李佳歡則認為最大困擾是去KTV，大家都會召喚她來唱姊姊成名曲。

李佳薇的〈煎熬〉因飆高音有「地獄情歌」之稱，當年MV還有蟑螂、嘔吐物與全裸性愛等畫面一度遭禁播，她自己也坦言「很噁心、很髒」，但視覺衝擊感3天就累積破百萬的點閱，至今累計逾1530萬。李佳歡說：「那個MV開始播，我就拒唱。」Sandy搞笑說：「我到現在大家都叫我唱〈屋頂〉，而且沒人要跟我合唱，我要一個人唱男女兩部分。」

李佳薇（左）、李佳歡分享甘苦談。（公視提供）

李佳薇表示，最高紀錄一天演唱六次〈煎熬〉，原來當年仍是新人的她，公司做了特別的宣傳，要她拖著小音箱、麥克風到大小場合各處去表演，連歌手出身的炎亞綸都驚嘆，「那種音箱撐不住你的聲音吧，很容易破」。使用糟糕的設備，在環境不佳的狀態下表演，讓她坦言，「那一次的經驗，讓我在什麼狀況下都能唱歌，而且唱這麼難的歌」。

李佳薇出道前以台大訪問生身分來台灣參加選秀，最後成功獲得冠軍；而妹妹李佳歡則是在英國念法律系畢業後，一度面臨往律師專業領域發展的抉擇，最後仍決定到台灣來投靠姊姊，參加比賽並發展歌唱事業。唐綺陽則說：「如果不是這個決定，妳可能就是個律師了。」李佳歡點頭認同。

(中時 )