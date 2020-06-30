紐約大都會總管范維格南（Brodie Van Wagenen）今（30日）向媒體發表談話，在此之前，球團一口氣補進3名老將，其中一位就是曾經在紐約洋基效力5年的「牛奶小子」卡布瑞拉（Melky Cabrera），這是他相隔10年後再度為紐約球隊效力。

卡布瑞拉現年35歲，職業生涯從洋基發跡，2009年隨隊奪下世界大賽冠軍後便離隊，先後加盟亞特蘭大勇士、堪薩斯皇家、舊金山巨人、多倫多藍鳥、芝加哥白襪、克里夫蘭印地安人以及匹茲堡海盜，是一名棒球浪人。

卡布瑞拉的生涯年是在2011年球季，當時效力皇家隊，單季以3成05打擊率敲出201支安打，還跑出20次盜壘成功，隔年被交易巨人隊，他也延續其表現，出賽113場比賽，繳出3成46打擊率、159支安打、10轟、60打點以及13次盜壘的成績單，還入選生涯唯一一次的全明星賽，不過之後就因為被驗出服用禁藥睪固酮，遭大聯盟禁賽50場，也不免令人懷疑好表現是靠禁藥得來的。

卡布瑞拉2014年至2017年都有穩定出賽，單季都至少打出170支安打，不過他的盜壘企圖卻驟降，4年累積12次盜壘成功，2018年賽季則是和印地安人簽下小聯盟約，雖然有升上大聯盟，但出賽不穩定，之後遭指定轉讓，球季結束成為自由球員，隨後和海盜簽約，2019年開始又穩定出賽，133場比賽裡繳出.280／.313／.399的打擊三圍。

大都會簽下卡布瑞拉，這將是他相隔10年後再次回到生涯發跡地，為紐約球隊效力；除了他之外，大都會今天也簽下上季在底特律老虎效力的31歲內野手貝克漢（Gordon Beckham）以及31歲右投史崔克蘭（Hunter Strickland）。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)