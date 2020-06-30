台開(2841)今年股東會進行董監全面改選，日前曾傳出市場派有意爭奪，不過，今日股東會一片祥和，議程順利在十點左右結束，市場派提名的一席董事沒有選上，4席董事全由公司派拿下。

台開股東會中，有小股東抱怨台開淨值25.76，可是股價卻只有7.08元，對此，台開董事長邱復生說，過去公司的任務替地方政府開發土地、銷售，這幾年從165億元開發資金，現在已經降到60幾億，已經賣掉100億，很多人都說幹嘛做這些事情，自己也是民營化時21元買，後來調整到18元，也參與增資11元，股票成本遠遠高於現在，還要上班十幾小時，很多股東很委屈，很抱歉，他也很委屈，希望股東諒解支持。

台開今日股東會改選董事，選出四席董事、三席獨立董事，4席董事當選名單分別是邱復生、詹清渭、詹婷怡、葛福麟。其中邱復生、葛福麟、詹婷怡為法人鴻生投資（股）公司代表，詹清渭則為法人麒麟船務代理有限公司代表，屬於大股東慧洋董事長藍俊昇人馬。獨立董事當選名單為，邱鏡淳、陳錦稷、洪榮一。

(時報資訊)