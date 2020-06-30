周一美股出現跌深反彈，三大指數出現明顯上揚，激勵亞洲主要股市的早盤表現。

周二香港恆生指數開盤高開166點，隨後漲189點或+0.78%，為24491點。國企股(H股)漲60點或+0.6%，為9818點。

半導體類股目前領漲最多，漲逾2%，其中以中芯國際表現最好，高開3.9%，報27.65港元，隨後保持在3.9%漲幅。酒店娛樂股漲1.6%為次之，茂盛控股領漲17%。

美國商務部昨日宣布，已取消對香港的特殊待遇，包括暫停出口許可證豁免，商務部並正在進行差別待遇評估。該消息並未引起投資人太多關注。

今日上午中國人大常委會正式以162票全票通過香港版國安法，明日7月1日將上路實行。目前恆指仍未受該消息影響。

TCL電子昨日公告，向控股股東以15億人民幣全資購回TCL通訊，並且將以人民幣25億元出售茂桂國際所有股份，以實現業務改革。TCL電子今日一度大漲11%，目前漲8.7%，暫報3.6港元。

(時報資訊)