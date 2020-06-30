振興三倍券7月1日起開放申請綁定，歐買尬(3687)旗下行動支付歐付寶攜手合作廠商，推出多項方案，登記綁定先送300元紅包，民眾只要在歐付寶完成綁定，立刻贈送價值200元餐飲折價券及3C通路折價券100元，累積消費3000元，再加碼送歐買尬日式海鮮串燒500元折價券及順發3C振興大禮包1000元，讓民眾超有感賺到1800元回饋。

歐付寶董事長林一泓表示，這次台灣各界均深受新冠肺炎疫情影響，政府美意推出的振興三倍券，希望刺激消費，為各產業注入一股活水，歐付寶響應配合並加碼回饋，讓民眾真正有感，提高外出消費意願活絡市場。

歐付寶振興三倍券預計7月1日起開放民眾透過APP直接綁定，7月15日起，只要透過已綁定的歐付寶行動支付APP至指定通路消費，便可開始累積消費金額，期間除了累積消費外，還可參加歐付寶活動賺回饋，除了1800元回饋外，7月15日起配合中油上線活動，使用歐付寶加油最高享7.5％紅利回饋，當所有消費金額累積至3000元後，歐付寶會協助將資料送經濟部申請審核，通過後便會將回饋金2000元匯入指定帳戶，完全不需另外申請。

(時報資訊)