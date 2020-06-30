中華電(2412)今(30)日5G開台，總統蔡英文親自站台，由董事長謝繼茂、行動通訊分公司總經理陳明仕親自解說5G技術，蔡總統表示，未來4年政府將投入200億元，加快5G基礎建設，讓台灣5G國家隊打入世界盃，謝繼茂則強調，對於5G，「中華電準備了很久、也準備得很好」!

蔡英文表示，5G是一個台灣電信業重要的里程碑，台灣現在和美國、日本以及韓國一樣，進入5G時代，5G有低延遲、高頻寬、大容量的特性，可以實現更多物聯網的商機，這對自駕機、無人機、智慧醫療等，都會有很大的幫助，可以更快速精準，可以提升生活品質，會加快基礎建設的布建，未來4年將會投入200億元資金加快建設，並針對法規鬆綁，相信台灣堅實的資通訊產業，一定打造5G國家隊，前進世界盃。

董事長謝繼茂表示，5G是政府規劃的6大核心產業之一，「中華電準備了很久、也準備得很好」，中華電今年初也在競標一結束就和設備廠商簽約了價值達74億元的設備訂單，也因為中華電提前布局，使得後續儘管有疫情，也沒有受到影響，中華電截至目前為止，已經建立了2000座基地台，其中涵蓋許多人口稠密的地方，年底基地台數將上看4000台，3年後也以10000座基地台灣目標。

(時報資訊)