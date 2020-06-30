NBA充滿「高富帥」的黑人運動員，他們(以及任何人)的結婚對象當然也不限於女黑人。快艇隊派特森(Patrick Patterson)是其中比較高調的，他曾在IG貼照炫耀自己的金髮美女妻子，遭到黑人網友攻擊。有人質疑NBA球星(以及有錢有勢的黑人)不愛娶黑人女子，這是真的嗎？

去年一位黑人網友批評說：「你小時候也愛我們的(黑女人)，但你發財之後就變了。如果你不是在NBA打球而是在大賣場打工，你根本沒有機會(娶到白女人)。」

派特森回應：「所以我只能娶自己種族的女人？娶一隻鬥牛犬回家然後假裝我很快樂？每個人種都能相愛，醒醒吧，膚色根本不重要。」這段話遭到外界抨擊，幾天後他為失言道歉。

根據《黑人人口統計網》(blackdemographics.com)的數據(2017年)，85%已婚黑男娶了黑女，此外40萬黑男娶了白女，同時只有17萬黑女嫁給白男。因此多年來一直有「黑男騰達之後就拋棄黑女」的迷思。

另一個原因是英美媒體的放大報導，他們對於名人的跨種族婚姻更有興趣，加上好萊塢電影刻意渲染，讓人以為有錢有勢的黑人不喜歡黑女。像是退役白人球星諾威茲基(Dirk Nowitzki)就是娶黑人妻子。

派特森後來表示：「我若沒打NBA，也沒機會去多倫多認識我的妻子。」這個趨勢確實存在但不明顯。年收超過10萬美元(約300萬台幣)的已婚黑男，仍有8成娶了黑女，比例只較整體稍微下降。這代表經濟能力強的黑男選擇更多，社交圈也跟著改變(上流社會白人較多)，不能簡單解釋為「一發財就去娶白女人。」

另有網友討論指出，運動員娶模特兒的可能更多，男人在意女人的身材多過於膚色。這不無可能，美國黑人女性有80%體重超標，遠高於白人女性的65%，這也一定程度影響黑男人的選擇。

(中時電子報)