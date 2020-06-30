WeTV《創造營2020》第三次順位發布，來自抗疫第一線醫生之女趙粵排名衝第一，節目播出趙爸爸躺在病床上為女兒錄製的影片，一句「我們很想妳」讓離家已一年的趙粵瞬間淚崩，坦言「一直很擔心發生什麼事情，擔心他們有什麼事情瞞著我」。而其他女孩的家長紛紛到現場力挺女兒，趙粵父親卻只能用影片隔空替女兒助陣，得知爸爸在醫院調理身體，趙粵著急，「希望爸爸身體能趕緊好起來，特別是一線的工作人員，希望能讓他們放假休息」。

趙粵曾認為，「不理解為什麼我爸爸一定得是這個英雄」，但在理解父親的工作後釋懷，「我家人要拯救世界」。相當賺人熱淚。趙粵也坦言一直擔心自己不是大家喜歡的樣子，感慨已經出道近八年唱了三百多場公演，粉絲會不會覺得時間長了，看她覺得無趣，因此參賽後，一直嘗試改變自己的風格。

趙粵在《創造營2020》表現極具魅力。（WeTV提供）

趙粵頂著女團SNH48人氣選手光環參與比賽時，曾被批評能拿到較高名次是因為本來就可以做到，她反駁：「我一開始也是一無所有，有夢而已。」透露自己曾經迷茫過，會被別人看不見，她透過幽默化解這些評論，「如果說我現在站的位置很高，我之前公演曾站在青藏高原唱跳過，滿艱辛的」。

(中時 )