檢察官陳隆翔任職彰化地檢署時，因偵辦曲棍球協會補助款案遭監委高涌誠提案後彈劾，陳隆翔稱提案監委為達特定目的、濫用彈効權力，請法院給他一份遲來的正義。職務法庭今判決不受懲戒。

前立委段宜康6年前在彰化縣長候選人魏明谷的造勢場上，指控對手國民黨籍的林滄敏擔任曲棍球協會理事長詐領補助款，段還嗆聲如果說法不實就吞曲棍球，之後檢察官陳隆翔承辦此案，認定林未涉案，只對協會祕書長緩起訴。

監委高涌誠提案將陳隆翔彈劾，監察院通過彈劾案後送交職務法庭審理，但陳隆翔說「不曾愧對檢察官這個身分」，他說從監察權的發動開始，歷經幾次的調查或之後彈劾案的審查及移送，甚至於移送懲戒後，仍違反法定程序，無視他防禦權的無端追加訴訟。

劍青檢改成員林達日前也公開聲援，他氣憤地說陳隆翔檢察官合法作為，辦案也沒有違法缺失，監委彈劾是迫害司法，他希望監委不要雙重標準，也不要因為段宜康關注曲棍球案，就對承辦檢察官找麻煩，少數監委應好自為之。

(中時 )