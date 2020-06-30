大陸全國人大今上午以162票全數通過「港版國安法」，外界預估未來將會有更多民主派人士尋求台灣政治庇護。對此，民進黨立委鍾佳濱表示，不樂見但可以預期這樣的結果，這對香港自主獨特地位會有很大的影響，呼籲陸委會設置的台港專案辦公室要加速進行，並與英美歐等民主同盟要互相聯繫，在這時刻堅定跟民主自由國家聲援香港。

鍾佳濱指出，「港版國安法」通過後對香港自主獨特地位會有重大影響，也對港人爭取民主自由會有相當大衝擊，尤其是從全數無意通過的票數看來，表達中共當局強烈的意志，對香港未來局勢感到悲觀，期待國際上民主社會國家能夠共同支持香港。

鍾佳濱說，過去台灣聲援香港不遺餘力，延續過去只能做不能說的個案協助，到接下來的專案處理，陸委會台港專案辦公室要加速協助港人尋求庇護機制，用行動聲援香港。

至於中共下個目標是否會是台灣，鍾佳濱說，內外有別，對於中共政權而言，香港九七回歸後雖有一定高度自治，政治上仍是以北京為主導，但香港挑戰中共政權產生壓力，因此急於通過「港版國安法」。

鍾佳濱強調，不過台灣跟韓日相同民主政體，目前大陸包括習近平上台前台灣就是民主法治國家，意義跟香港不一樣，不用過於緊張，但要密切專注後續情況。

(中時 )