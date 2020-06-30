近期大陸與印度間的紛爭持續不斷，從近身肉搏轉移到產業限制上。印度報紙PTI於28日表示，印度將會檢查從大陸購買的所有電器產品，確認其中是否有被裝置惡意軟體或是木馬病毒；此外，印度電子訊息部門29日進一步宣布，將禁止抖音、微信在內的59款大陸APP。

印度有官員表示，已經提議從8月1日起，開始對大陸的部分太陽能設備徵收關稅；該官員透露，印度正在擬定的電力部門改革中，更高的關稅壁壘、對外國設備的嚴格檢測以及對來自競爭國進口的產品要求事先取可，都會是重要領域；對一些競爭國或是潛在競爭國，都將被列為「優先參考國」。對於該官員的言論，PTI則直接表明是針對大陸和巴基斯坦。

此外，據《印度時報》29日報導，印度政府當天在一份新聞稿中提到，印度基於「安全」考慮，禁止包括抖音和微信在內的59款大陸應用程式，認為這些應用從事的活動有損印度主權、國防、國家安全和公共秩序。

(旺報 )