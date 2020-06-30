台中市政府認定中火違法重啟2號燃煤機組，環保局開出200萬和2000萬罰鍰，並將函送台電董事長楊偉甫；中火爭議引爆中央、地方角力戰！台中市長盧秀燕30日指出，即使市府依法行政，民進黨政府仍為所欲為，還是會幫台電解套；她為中部民眾叫屈，中央犧牲中部人健康，實在太不應該。

盧秀燕表示，經台中市議會審查通過的生煤管制自治條例，卻被中央判定部分無效，針對中火生煤使用量超限違反自治條例，市府經審查後對中火兩部機組撤照，環保署卻僅用一紙公文就說撤照無效；即使中市府依法行政，函送負責人楊偉甫與重罰台電2000萬元，但中央仍為所欲為，為台電解套。

環保局長吳志超表示，有關台電啟動2號機，市府第2次稽查結果，確定是接近滿載發電，無視市府勒令停工，因此裁罰最高2000萬元罰鍰；函送法辦的對象，就環保局的立場而言，應該是台電最高負責人，後續會尊重法制局、地檢署偵辦的判斷，預計今天2000萬元罰單處分書就會送達台電。

吳志超強調，對於環保署來函撤銷200萬元罰單，市府將努力爭取救濟，捍衛地方自治權，就地方自治、環境保護等立場，我們一定做該做的，捍衛法律上該有的權益，希望中央聽進去中部人的聲音，以及中部人對空氣品質的需求，體諒中部人吸了20幾年的中火機組廢氣。

(中時 )