外媒報導，在第二季僅剩下一天就結束之際，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）周一發出內部電郵，敦促所有員工在汽車的生產與交付上「全力以赴」，讓公司得以在第二季打平。

馬斯克在電郵中告訴所有員工「打平看來超緊迫」。

特斯拉周一收漲5.2%，報1009.35美元。周一是特斯拉股票上市第10周年，與上市價每股17美元相比，特斯拉股價已累計上漲逾4000%，表現遠優於其他主要科技與汽車公司。

目前尚不清楚馬斯克所說的「打平」指的是特斯拉的利潤，即在季間必須銷售一定數量的車，或指其他的指標，例如生產數字對上先前預期或前一季數字。

特斯拉料將周四公布其第二季的汽車銷售與交付數字，但尚未敲定發布財報的日期。

該公司在公布第一季業績時撤回營運展望，稱公司雖已備妥產能，以達成2020年交付50萬輛車的目標，但受到防疫限制措施影響，特斯拉在美國的汽車組裝廠與供應鏈多快能提高產能仍具不確定性。當時特斯拉亦擱置了近期的獲利展望，使該公司全年可望首度轉盈的期望受到打擊。

今年首季特斯拉的交車數約為88,400輛，包括76,200輛Model 3與Model Y，以及12,200輛舊款或價格較高的Model S與Model X。該公司首季生產量為10萬2,672輛。

(時報資訊)